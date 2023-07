Carlotta Ferlito esplode di gioia su Instagram “mi è tornato il ciclo”/ “Prendetevi cura del vostro corpo”

Carlotta Ferlito, l’intimo traguardo condiviso su Instagram: “Mi è tornato il ciclo“

Carlotta Ferlito ha affidato ad un lungo post su Instagram la gioia per un evento che non si verificava da oltre un anno, e per il quale ha sofferto. La ginnasta ha infatti annunciato il ritorno del ciclo mestruale, dopo aver sofferto di disturbi dell’alimentazione dovuti a vessazioni, psicologiche e fisiche, denunciate alla Federazione. “Sono in amenorrea da più di un anno (per chi non lo sapesse, l’amenorrea è l’assenza del ciclo mestruale nelle donne). Non vi ho mai nascosto di aver sofferto di disturbi dell’alimentazione, e tuttora ogni giorno è una piccola sfida“: così ha inizio il suo messaggio via social.

L’atleta ha poi ripercorso il suo anno difficile, segnato da molte visite e dai timori di non poter diventare madre in simili condizioni fisiche. Però si è fatta forza e ha capito quanto sia importante ascoltare il proprio corpo, soprattutto quando ci dice di rallentare. Ha così fatto tesoro di questo prezioso messaggio e, alla fine, il ciclo mestruale ha ripreso il suo corso dopo oltre un anno: “Ebbene stanotte mi è tornato il ciclo!! Complice la spensieratezza della vacanza, l’aiuto psicologico e qualche kg in più sono tornata in me!! Non sono mai stata così felice di sanguinare, credetemi“.

Carlotta Ferlito, il messaggio prezioso: “Prendetevi cura del vostro corpo“

Carlotta Ferlito, a seguire, ha rivolto un prezioso messaggio a tutti coloro che non si sentono in sintonia con il proprio corpo e che ambiscono alla perfezione: “Mi sento di condividere questi fatti così personali perché avrei tanto voluto leggere anche io parole di conforto quando stavo male: prendetevi cura del vostro corpo, della vostra testa e soprattutto lasciate andare la convinzione che per vivere bene bisogna avere successo in tutto ciò che si fa. L’imperfezione è umana, è bellezza e soprattutto la vita è talmente breve che scartavetrarsi la testa per il kg in più o per il voto non perfetto o per le delusioni amorose NON NE VALE LA PENA!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Ferlito♡ (@carlyferly)













