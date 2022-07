Carlotta Ferlito sbotta “Costretta a scendere dal taxi”/ “Ho chiesto di pagare con la carta ma…”

Carlotta Ferlito, disavventura in taxi

Carlotta Ferlito si lascia andare ad un duro sfogo su Tik Tok dopo una disavventura in taxi. La ginnasta che è seguitissima sui social ha voluto raccontare cosa le è successo con un tassista ai suoi 4 milioni di followers su Tik tok. Avendo fretta, Carlotta racconta di essere arrivata alla fermata del taxi dopo si ferma un tassista per far scendere un’altra cliente. Il tassista, dopo averle chiesto la destinazione, decide di farla salite. La Ferlito, così, chiede di poter pagare con la carta non avendo i contanti. Non potendo pagare con la carta, Carlotta dice: “Ho solo dieci euro e spero che bastino. Lui dice che sarebbero bastati e io commento dicendo che nel 2022 è impensabile non poter pagare con carta”.

Il tassista, visibilmente infastidito, comincia il proprio discorso intimando, poi, alla Ferlito di scendere dall’auto dopo essersi fermato. “Gli dico che non sapeva fare il suo lavoro e che avrei segnalato l’auto. Scendo, faccio le foto alla targa”, racconta Carlotta che poi svela anche cos’è successo in seguito.

Carlotta Ferlito, botta e risposta con un tassista

Di fronte al gesto di Carlotta Ferlito di fotografare la targa dell’auto, il tassista avrebbe persone la pazienza. “Ha cominciato a dirmi che mi avrebbe denunciata perchè non potevo fotografare la targa. Dico che avrei comunque segnalato perchè avevo memorizzato l’auto. Cambia tono e mi dice di risalire. Io, sempre molto tranquilla, gli dico ‘ho scritto scema in fronte?’. Arriva un’altra taxi e prendo questo e l’altro sarà segnalato”, dice ancora nel video.

“Da quanto ho appreso bisogna avere il pos e non si trattano così i clienti. Se non sai fare il tuo lavoro cambia”, dice ancora Carlotta ricevendo la solidarietà dei suoi followers.

