Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia contro Grande Fratello: "Non ho potuto..." durissimo sfogo, Strategia per andare in tv?

Carlotta Vendemmia, la fidanzata di Mattia Scudieri contro Grande Fratello: “Non c’è stato modo e possibilità di mettermi in contatto con lui”

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, la fidanzata di Mattia Scudieri, Carlotta Vendemmia, ha affidato ai social un durissimo sfogo contro il GF ed i suoi autori. Facendo un passo indietro nei giorni scorsi la giovane si è duramente sfogata contro il suo ragazzo, colpevole di essersi troppo avvicinato ad un’altra concorrente del GF, Grazia Kendi e lasciando intendere di averlo lasciato. A questo punto la giovane aveva ritrattato tutto dicendo che con quella Is non voleva assolutamente lasciare Mattia ma tale post non è stato mostrato a Scudieri e si giunge così allo sfogo di ieri notte.

Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto protetta dagli autori?/ Simona Ventura al centro delle polemiche

Nel suo sfogo social, Carlotta ha voluto mettere subito in chiaro i sentimenti che la legano a Mattia: “Io amo Mattia e continuo a sostenerlo, anche da fuori. Sicuramente determinati atteggiamenti mi infastidiscono, ma spero che quei problemi vengano risolti privatamente.” E subito dopo ha spiegato di non essere riuscita a mettersi in contatto con Mattia dopo la diretta di Grande Fratello, ma di essere stata rassicurata sul fatto che il concorrente sarebbe stato informato dell’intera situazione: “Purtroppo non c’è stato modo di contattarlo. Sono stata rassicurata che ieri sera lui avrebbe saputo tutta la situazione completa. Io non ho mai dichiarato di averlo lasciato.”

Rasha Younes ai ferri corti con Simone De Bianchi/ Lite al Grande Fratello: “Nessuno ti capisce”

Grande Fratello: Carlotta la fidanzata di Mattia Scudieri ‘vuole andare in tv a tutti i costri’: l’indiscrezione sul post sfogo

Dopo lo sfogo di Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri contro il Grande Fratello, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato un’interessante retroscena sulla giovane insinuando che si tratti di pura strategia. La storia d’amore tra i due sarebbe finta, per pura strategia, e lei faccia tutto questo solo per ottenere un’ospitata in studio. “La fidanzata di Mattia vuole a tutti i costi andare in tv, se la suona e se la canta ma niente, non la chiamano.” Insomma, secondo l’esperta di gossip la giovane farebbe tutto questo per ottenere visibilità e sperare di essere chiamata al GF come sopite.

