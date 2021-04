Carlotta, figlia Eleonora Daniele/ “Non ho mai provato un’emozione così grande”

La nascita di Carlotta ha cambiato la vita di Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane è diventata mamma per la prima volta lo scorso 25 maggio. Stringere tra le braccia il frutto del suo amore con il marito Giulio Tassoni è stata un’emozione grandissima per Eleonora Daniele come ha confessato lei stessa dopo il parto durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In lo scorso giugno. «È stata la gioia più grande della mia vita. Non pensavo fosse un’emozione così grande, non ho mai provato niente di simile», aveva dichiarato. Carlotta, nata lo scorso 25 maggio, spegnerà la sua prima candelina tra oco più di un mese. L’ultimo anno per la conduttrice di Raiuno è stato ricco di gioia e felicità come ha raccontato la Daniele nelle varie interviste rilasciate nell’ultimo periodo.

Diventare mamma è stata la gioia più grande per Eleonora Daniele che non ha mai rinunciato al suo lavoro riuscendo a conciliare entrambe le cose. Dopo aver condotto Storie Italiane anche durante la gravidanza, è tornata in tv a settembre dopo un’estate vissuta totalmente con la sua bambina. In onda tutti i giorni con il programma di Raiuno, Eleonora Daniele riesce a dividersi tra il suo lavoro e quello di mamma.

ELEONORA DANIELE E CARLOTTA, LA FOTO CHE HA COMMOSSO IL WEB

Eleonoa Daniele protegge la sua bambina pubblicando pochissime foto di Carlotta sui social. Dopo lo scatto delle mani che si stringono con cui ha annunciato la nascita della sua bambina, la conduttrice di Storie Italiane ha condiviso sui social poche foto. L’ultima foto in cui si mostra con Carlotta sui social risale allo scorso 25 dicembre. In occasione del Natale, la conduttrice ha pubblicato una foto in cui stringe tra le braccia la sua piccola Carlotta.

Uno scatto tenero che ha emozionato i followers della Daniele, felici di vederla con il suo gioiello più grande. “Giulio è innamorato perso di lei, è impazzito. […] Sono davvero felice. L’ho desiderata talmente tanto che mi sembra ancora impossibile. A volte mi chiedo se sia un sogno. Poi la guardo e mi rendo conto che è vera. E che è anche simpatica: è capace di fare delle facce assurde. È una bambina che mette buonumore“, ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

