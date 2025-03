Figlia del celebre scrittore Carlo, Carlotta Fruttero ha deciso di seguire le orme del padre, dando vita con la sua penna a storie incredibili. La sua vita è descritta in uno dei libri che ha ottenuto più successo negli ultimi anni, dal titolo “Alice ancora non lo sa“. Si tratta di un romanzo edito da Mondadori dove racconta un amore malato, che lei stessa ha vissuto e ha tenuto a raccontare per salvare molte altre donne che cadono ogni giorno nella trappola manipolatoria.

Di cosa parla Alice non lo sa? La trama racconta di una cena tra amici nella zona della Maremma, dove tale Alice protagonista, conosce un uomo che le stravolge la vita. Lei, sposata con dei figli, vive ben due relazioni con lui: la fase idilliaca in cui si innamora pazzamente, e la fase in cui si accorge di essere vittima di un manipolatore che le strappa ogni sorriso. Molti associano il nome di Carlotta Fruttero a quello di suo padre Carlo Fruttero, anche lui scrittore e autore di romanzi di successo come “La donna della domenica” scritto insieme a Franco Lucentini e divenuto poi un film con Marcello Mastroianni.

Carlotta Fruttero, il difficile compito di scrivere la biografia di suo padre Carlo: “Io e la scrittura eravamo lontanissime ma…”

Carlotta Fruttero ha raccontato che mai si sarebbe aspettata di diventare a sua volta una scrittrice e che anzi, quando era più piccola era convinta di avere una certa “pochezza letteraria” che mai l’avrebbe portata a raggiungere tanto successo. “Io e la scrittura eravamo lontanissime. L’ho sempre fatto per me, ma non ho mai fatto vedere niente a mio padre“, aveva dichiarato. Oltretutto, Mondadori le ha passato il fardello della biografia di Carlo Fruttero, il quale aveva “commissionato” il lavoro alla figlia una volta morto. Nel 2013, infatti, è uscito un libro importantissimo: “La mia vita con papà“, dove Carlotta Fruttero racconta il meraviglioso personaggio che era suo padre.