In una bellissima intervista rilasciata a acontrainte, Carlotta Fruttero ha raccontato dello splendido rapporto con suo padre Carlo Fruttero. Lo scrittore ha lavorato per diversi anni scrivendo romanzi editi da Mondadori, e molti sono stati incuriositi dalla sua figura e da questo rapporto padre – figlia, in particolare dopo aver scoperto che quando era giovane, la donna non voleva seguire le orme del padre come scrittrice, convinta di non avere affatto talento per la scrittura.

Carlo Fruttero, chi è e come è morto/ Diceva: "Tirerò avanti così fino alla morte"

Per quanto riguarda il loro rapporto, Carlotta Fruttero lo definisce come “strettissimo“. Definisce Carlo come un padre non scontato, che quando era piccola giocava tanto con lei ed era sempre pronto a raccontare fiabe e storie di ogni genere tutte le volte che si trovava lontano dal suo lavoro. “Sono cresciuta respirando quest’aria“, dice Carlotta Fruttero, fortunatissima per aver vissuto un’infanzia tra le parole, che forse l’hanno involontariamente ispirata a diventare la scrittrice di successo che è oggi. Papà Carlo leggeva a lei e la sorella tante storie come “Prezzemolina“, “Giovannin senza Paura“, e molti altri racconti di crescita. “Leggiamo una sola fiaba e poi dormi“, le diceva prima di rimboccare le coperte, ma le fiabe non finivano mai.

Guenda Goria, chi è: figlia d'arte, oggi pianista e attrice/ Il dolore della gravidanza extrauterina

Carlotta Fruttero su papà Carlo: “Non litigavamo, mi faceva il muso ma…”

Carlotta Fruttero si è sempre dimostrata estremamente legata al suo adorato padre Carlo. Lei stessa ha spiegato che chiaramente, i rapporti cambiano una volta che si diventa grandi, lamentando il fatto che con lo scrittore non ha mai avuto uno scontro diretto. “Lui mi faceva il muso, non mi parlava, ed era peggio. Nel tempo ho cominciato a diventare la sua segretaria.“. Poi diventa anche la sua biografa personale, scrivendo “La mia vita con papà“, dove gli rende giustizia raccontando tutti i retroscena sull’uomo che ha incantato l’Italia con Franco Lucentini.