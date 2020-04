Carlotta Maggiorana: “Notte con Paola Di Benedetto? Un gioco”/ “Fernanda Lessa falsa”

Carlotta Maggiorana, la prima Miss Italia che ha partecipato al Grande Fratello come concorrente della quarta edizione Vip, ai microfoni de Il Giornale, ha ripercorso la sua avventura nella Casa soffermandosi sul rapporto con alcuni concorrenti. Nonostante sia entrata nella Casa con grande entusiasmo, Carlotta non è riuscita a sopportare la lontananza dal marito e dal resto della famiglia decidendo di abbandonare volontariamente la casa. Tornata alla sua vita, la Maggiorana ha svelato di aver legato in modo particolare con alcuni concorrenti tra i quali anche Adriana Volpe con cui, dopo un diverbio iniziale, ha trovato un equilibrio. “C onoscendoci meglio, grazie anche al passare del tempo, siamo riuscite a instaurare un bellissimo rapporto”, ha spiegato la Miss Italia. Anche in Paola Di Benedetto aveva trovato un’amica. A tal proposito, Carlotta ha fatto chiarezza sulla notte che trascorerebbe con Paola. “ In realtà quello è stato solo un gioco, anche se ha fatto alzare un grande polverone diventando il tema di discussione più importante. Niente di più di un gioco che ci hanno proposto gli autori del programma. Giocando ho rivelato quindi la mia fantasia erotica, ma era una cosa così per dire. Niente di più” , ha detto la Maggiorana.

CARLOTTA MAGGIORANA CONTRO FERNANDA LESSA: “UNA FALSA”