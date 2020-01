Carlotta Maggiorana ricorda suo padre/ “Avrei voluto viverlo di più, mi manca troppo”

Scoppia in lacrime Carlotta Maggiorana rivedendo al Grande Fratello Vip le immagini in cui ricorda suo padre, purtroppo scomparso quando lei era ancora molto giovane. “Lui mi chiamava Cerbiatta. Dormivamo mano nella mano, non potevamo stare l’uno senza l’altra”, racconta la Miss. “È una cosa troppo brutta da dire ma non ho paura della morte perché so che un giorno lo rivedrò”, prosegue. “Io lo sento sempre vicino. È come se avesse la sua mano sempre sopra il mio cuore. Mi dispiace che in quegli anni ero sempre a Roma per frequentare l’Accademia e quindi non ho vissuto la mia adolescenza accanto a lui. Questo mi rende triste perché se fossi stata a casa sicuramente avrei vissuto di più la figura del mio papà.”

Carlotta Maggiorana in lacrime per suo padre: “Mi manca come l’aria”

Carlotta Maggiorana è un fiume di lacrime al Grande Fratello Vip. Quello su suo padre è un argomento difficile da affrontare. Alfonso Signorini le chiede qualche dettaglio del loro rapporto e dei suoi ricordi, la Maggiorana racconta: “Di lui ricordo che era un uomo straordinario. Ricordo quando dormivamo insieme la domenica che tornavo da lavoro e dormivamo insieme e lui mi teneva per mano.” In Casa tutti sono commossi di fronte alle toccanti parole della modella e attrice che riceve poi una sorpresa da sua mamma: un tutù.

