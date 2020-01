Carlotta Maggiorana si ritira dal Grande Fratello Vip 2020?/ Mi manca l’aria devo…

Carlotta Maggiorana ha superato ogni aspettativa: è riuscita a salvarsi dal televoto del Grande Fratello Vip 2020 dello scorso venerdì ed è rimasta in gioco. La modella si sta facendo conoscere sempre di più dai telespettatori e questo le regala quella marcia in più che nelle prime settimane non ha mai avuto. Ciò non vuol dire però che l’ex Miss abbia smesso di piangere e provare una forte nostalgia della sua famiglia. “Non è cattiveria, ma non ce la faccio più, mi manca l’aria, mi manca la mia famiglia”, ha confessato a Fernanda Lessa fra le lacrime, “Se devo stare altri due mesi così non ce la faccio, mi manca l’aria”. Parole che lasciano intuire come la Maggiorana potrebbe addirittura pensare ad un abbandono pur di togliersi questa sofferenza dalle spalle. La modella però l’ha spinta a riflettere: meglio affrontare un giorno dopo l’altro piuttosto che pensare a quanti giorni mancano alla fine del programma. (Morgan K. Barraco)

CARLOTTA MAGGIORANA LASCIA IL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Carlotta ha ritrovato il sorriso? In quel momento di sicuro no, anche se grazie al conforto dell’amica, le due si sono abbracciate a lungo. Poi ci ha pensato il massaggio a Pago a fare il resto: Carlotta Maggiorana al Grande Fratello Vip 2020 ha confessato alle amiche di averli fatti per nove anni, poi di essersi presa una pausa di uno. Anche questa mattina è successo lo stesso al risveglio. Ancora una volta la bella Miss Italia ha iniziato a piangere e tutto per via delle canzoni mandate in diffusione nella casa. A quel punto Adriana Volpe abbraccia la sua compagna di viaggio e la invita a non piangere e non pensare sempre a queste cose ma lei rispose: “Perché mettono queste canzoni così” ma poi è la conduttrice a trascinarla in un bel ballo per permetterle di dimenticare e andare avanti. Riuscirà l’ex Miss Italia a superare il questa malinconia andando avanti in questo percorso all’interno del reality?

© RIPRODUZIONE RISERVATA