Carlotta Mantovan, chi è il nuovo fidanzato? FOTO/ Ritrova l’amore a 6 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan esce allo scoperto: è fidanzata, mistero su chi è il compagno

Il gossip dei giorni scorsi è stato confermato, Carlotta Mantovan ha un nuovo fidanzato. A sei anni dalla morte del marito Fabrizio Frizzi, la conduttrice ed ex Miss Italia è stata paparazzata in compagnia di un uomo misterioso. Lo scoop è stato lanciato dal magazine Chi nel numero in edicola oggi. Carlotta Mantovan passeggia per le vie di Roma e successivamente è stata avvistata mano nella mano Villa Borghese, con il nuovo fidanzato.

Chi è il nuovo fidanzato di Carlotta Mantovan? La domanda al momento non ha una risposta esaustiva. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, fornisce poche informazioni sull’identità del misterioso uomo. Di lui si sa solo che è francese e che la conduttrice lo ha conosciuto proprio Francia. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, infatti, Carlotta Mantovan si è trasferita con la piccola Stella a Parigi per far crescere la figlia in un ambiente più protetto e lontano dai riflettori. Ed a proposito di Stella (che oggi ha 11 anni) nelle foto postate da Chi si vede la piccola tenere per mano il nuovo compagno della madre, segno che le presentazioni in famiglia sono già state fatte. A completare il quadro familiare, infine, c’è anche l’inseparabile cagnolino.

Carlotta Mantovan ha un nuovo fidanzato: gossip dei mesi scorsi confermato

Il gossip su Carlotta Mantovan si è acceso nei mesi scorsi, poco dopo la partecipazione della conduttrice a Ballando con le stelle in coppia con Moreno Porcu. Archiviata l’esperienza nel talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci la Mantovan era stata avvistata con un misterioso uomo. All’epoca si trattava solo di indiscrezione. A Febbraio, invece, Carlotta Mantovan è stata paparazzata di nuovo in compagnia dell’uomo e questa volta insieme alla figlia Stella. I tre appaiono felici e sorridenti anche se ancora adesso su chi è il nuovo fidanzato di Carlotta Mantovan vige il massimo riserbo.

Carlotta Mantovan è fidanzata e in una recente intervista al settimanale Oggi aveva aperto alla possibilità di potersi innamorare di nuovo: “E chi può dirlo? Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica e irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella.”











