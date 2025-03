Nel 2018, proprio il 26 marzo, veniva data una notizia che mai si avrebbe voluto leggere: la morte di Fabrizio Frizzi a causa di un’emorragia cerebrale. Questo cinque mesi dopo la lieve ischemia cerebrale che lo aveva colpito durante le registrazioni de L’eredità. Un dolore immenso per tutti, ma soprattutto per la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella.

Si sono conosciuti durante la partecipazione a Miss Italia, quando lui conduceva la manifestazione, e da quel giorno non si sono più separati: il loro è stato un grande amore, e lei è sempre stata definita una donna fortunata per aver incontrato un’anima bella come lo era Frizzi, che è sempre ricordato con il sorriso e con un velo di malinconia perché un altro come lui non ne nascerà più.

Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, ha deciso di lasciare l’Italia per poter crescere con più serenità la figlia Stella. Si sono trasferiti in Francia e qui, da poco, ha conosciuto un uomo che le ha fatto tornare a battere il suo cuore martoriato dal dolore: il suo nuovo fidanzato? Si tratta di un uomo francese di cui si sa praticamente nulla perché entrambi tengono alla loro privacy.

Come ha confessato lei stessa il voltare pagina non avviene dall’oggi al domani perché è un processo molto lungo che si fa con se stessi, con gli altri e in generale con il mondo che ci circonda. Con forza e positività ha cercato di dare il buon esempio a sua figlia Stella che ha il diritto di vivere sentendo la minor quantità possibile di disagio e di dolore. In tutti questi anni non ha mai lucrato sulla morte del marito, accettando solo di partecipare a trasmissioni mirate, come appunto Ballando con le stelle perché la padrona di casa Milly Carlucci era legatissima a Fabrizio Frizzi.

