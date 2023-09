Carlotta Mantovan concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2023/ “Arrivo, mi sto allenando…”

Carlotta Mantovan concorrente di Ballando con le stelle 2023

Dopo vari rumors, ora è ufficiale: Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi, è una concorrente di Ballando con le stelle 2023 che andrà in onda in prima serata su Raiuno a partire da ottobre. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della trasmissione di Milly Carlucci che ha pubblicato un video con la seguente didascalia: “E’ Carlotta Mantovan la quinta concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2023. Anche a cavallo si può imparare a tenere il ritmo, ognuno ha il suo metodo!”.

Nelle immagini, la Mantovan è in sella al suo cavallo avendo una vera passione per l’equitazione. Con l’abbigliamento tipico di chi ama i cavalli, rivolgendosi alla telecamere, Carlotta dice: “Arrivo, mi sto allenando per Ballando”.

Carlotta Mantovan a Ballando con le stelle 2023: la reazione del web

L’annuncio ufficiale di Ballando con le stelle 2023 è stato accolto con entusiasmo dal pubblico. Tantissimi i messaggi sotto il post da parte di utenti che ammettono di essere curiosi di vedere Carlotta Mantovan in pista. “Felicissima che ci sia lei”, scrive una signora. “Sono contenta! E Fabrizio..sarà contento..in cielo”, aggiunge un’altra. E ancora: “Un raggio di sole a Ballando, molto contenta per lei”, “Finalmente! Semplicemente meravigliosa”, “Ottima scelta”.

Con Carlotta Mantovan, sono stati ufficializzati come concorrenti della nuova edizione di Ballando anche Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi.

