Carlotta Mantovan ha raccontato il suo estremo dolore per la morte di Claudia Adamo tristemente annunciata ieri: “Sono senza parole…”.

Un dolore improvviso, una notizia che ha dilaniato affetti e addetti ai lavori così come colleghi e amici; nella giornata di ieri – 27 luglio 2025 – ci ha lasciati la nota e stimata meteorologa Claudia Adamo all’età di 51 anni. E’ stato Alberto Matano tra i primi a dare il triste annuncio e, tra i più colpiti da una notizia così terribile, c’è Carlotta Mantovan. Come riporta Leggo, l’ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi era particolarmente legata a Claudia Adamo come si evince da un post pubblicato in queste ore dalla giornalista che mette in evidenza un dolore dilaniante.

Carlotta Mantovan, chi è l’ex moglie di Fabrizio Frizzi/ Il dolore silenzioso e il suo nuovo fidanzato

Una tenera foto che ritrae uno scambio di sguardi e due sorrisi smaglianti; Carlotta Mantovan saluta così una grande amicizia oltre che collega, Claudia Adamo. “Questa era la tua foto preferita di noi due; annichilita dal dolore, mi trovo senza parole”, difficile immedesimarsi in una tristezza così profonda che però ben si intuisce dalle parole utilizzate dalla giornalista. Un rapporto profondo, spezzato dall’ingiustizia del tempo e del fato: “20 anni insieme tra gioie e dolori immensi, a condividere tutto; nessuno mi conosce meglio di te…”.

Fabrizio Frizzi: chi era, com'è morto e malattia/ Il dolore della moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella

Carlotta Mantovan, un dolore che si rinnova con la perdita di Claudia Adamo: “Oggi perdo anche te…”

Dalle parole di Carlotta Mantovan in ricordo di Claudia Adamo si evince un rapporto speciale, indissolubile; costruito nel tempo e scandito dalla condivisione non solo di momenti professionali ma soprattutto di frammenti di vita importanti per entrambe. In lei il supporto necessario per affrontare un altro dolore estremo, la scomparsa del suo grande amore Fabrizio Frizzi. Mai avrebbe immaginato che a distanza di qualche anno avrebbe dovuto salutare anche colei che ha lenito quelle ferite, pianto con lei ma anche gioito: “Oggi perdo anche te, sorella mia, perdo un’altra parte del mio cuore e della mia vita”.

Carlotta Mantovan e Stella: chi sono la moglie e la figlia di Fabrizio Frizzi/ Nuovo fidanzato dopo...

Le parole di Carlotta Mantovan – riportate da Leggo – trasudano amore ma al contempo un dolore estremo; la scomparsa di Claudia Adamo che per lei era come una sorella si profila come l’ennesimo colpo ad un cuore già logoro per altre sofferenze. “Negli occhi e nel cuore ho i tuoi occhi e il tuo sorriso e tutta la nostra vita insieme; con tutto il mio amore, per sempre…”.