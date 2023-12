Carlotta Mantovan e il “messaggio” toccante per Fabrizio Frizzi/ “C’è una cosa di cui sono certa…”

L’aspirante ballerina Carlotta Mantovan è certa che il suo amato Fabrizio Frizzi sarebbe stato il primo a tifare per lei

Tra le concorrenti più brillanti di questa edizione di Ballando con le Stelle 2023, c’è sicuramente Carlotta Mantovan che ha rilasciato una bella intervista al settimanale Mio a proposito del suo percorso nel talent di Milly Carlucci. La concorrente ha ricordato che nella primissima edizione del programma, partecipò il marito Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018, di cui ancora oggi sente una grande mancanza. “Sono certa che, accanto alla nostra Stella, Fabrizio sarebbe stato il primo a fare il tifo per me”, le splendide parole di Carlotta Mantovan.

Stella è la prima e unica figlia che la coppia ha avuto nel 2013, oggi la bambina ha dieci anni e dell’amato padre le resta solo un tiepido ricordo, essendo andato via troppo presto. Per quanto riguarda la sua esperienza in pista da ballo, la Mantovan ha detto di essere soddisfatta e concentratissima in vista delle prossime sfide. “Ce la sto mettendo tutta per vincere questa sfida con me stessa e per non deludere il mio maestro, Moreno Porcu, che è molto disponibile e paziente nei miei confronti”.

Ballando con le Stelle un’esperienza stimolante e appagante per Carlotta Mantovan

“Sono consapevole di quanto sia faticosa questa esperienza ma allo stesso tempo, il fatto di ritrovarmi alle prese con qualcosa di completamente nuovo come il ballo, rende tutto più stimolante”, ha continuato la Mantovan su Ballando con le Stelle. A tifare per lei, c’è anche un’amica speciale del mondo della televisione, ovvero Antonella Clerici.

Pure per lei, Carlotta ha speso parole al miele, dipingendola come una persona davvero splendida: “Mi è sempre stata vicina in ogni momento ed è bello poter avere la percezione di poter contare su qualcuno in ogni circostanza. Ringrazierò sempre Antonella per tutto quello che ha fatto per me, e davvero come una sorella”.

