CARLOTTA MANTOVAN E MORENO PORCU, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Lucarelli spiazzata: “Hai assunto erba?”

Carlotta Mantovan, esibizione a Ballando con le stelle 2023 spiazza tutti: sotto choc Zazzaroni e Lucarelli

Carlotta Mantovan nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2023 si è letteralmente scatenata con una sua personalissima versione del Jive che ha spiazzato tutti. Nella prova a sorpresa in cui i concorrenti dovevano esibirsi da soli ed indovinare nome del ballo e passi si è lasciata andare scioccando tutti. Ivan Zazzaroni le ha chiesto cosa avesse mangiato mentre Selvaggia Lucarelli ha colto la palla al balzo per lanciare un’ironica provocazione: “La domanda giusta è cosa hai assunto, cosa nascondi nella treccia, l’erba?” La concorrente in coppia con Moreno Porcu tra le risate ha risposto che non si può fare il nome di ciò che ha assunto. Alla fine comunque Carlotta Mantovan nello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha portato a casa un bel 7 dalla Presidente di giuria Carolyn Smith.

(Aggiornamento Liliana Morreale)

Moreno Porcu e la sua allieva Carlotta Mantovan volano nella classifica di Ballando con le Stelle: giuria gasatissima

Trentacinque i punti racimolati in classifica da Carlotta Mantovan e Moreno Porcu nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2023. I due si sono esibiti con un paso doble ottenendo pareri molto discordanti, soprattutto tra la giuria. Per Canino, infatti, Carlotta Mantovan avrebbe esagerato nelle espressività in pista da ballo, pur riconoscendo dei passi in avanti rispetto alle puntate precedenti. Passi in avanti che si traducono con un settimo posto in classifica, un piazzamento che poteva essere decisamente più lusinghiero per la Mantovan.

Il suo messaggio è arrivato forte e chiaro al pubblico a casa, come dimostrano i numeri costantemente in crescita. Al contrario di altri concorrenti, in queste prime puntate, la moglie di Fabrizio Frizzi ha mantenuto una certa continuità dal punto di vista delle performance. Adesso però dovrà superarsi per evitare la zona calda della classifica e songiurare il rischio eliminazione?

Carlotta Mantovan e quella voglia di rimettersi in gioco: “Ho sentito tanto affetto dalle persone”

Una sfida difficile per Carlotta Mantovan, una donna certamente abituata a lottare e battagliare, come aveva anticipato in una intervista rilasciata al Corriere alcune settimane fa prima di fare il suo ingresso nel sabato sera di raduno. “A convincermi a partecipare a Ballando con le Stelle 2023 è stato vedere per la prima volta che Stellina, mia figlia, è serena”, ha raccontato la concorrente poco prima del suo sbarco in Rai. “Per me era la condizione indispensabile per rimettermi in gioco”.

“Poi ho sentito tanto affetto da parte delle persone. In molti mi scrivevano: perché non torni in tv? Questo amore mi ha convinta”, ha spiegato ancora. Difficile capire cosa ci sarà nel suo futuro, di sicuro i tempi in cui si definiva scarsissima nel ballo appaiono oggi decisamente lontani.











