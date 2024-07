Chi sono Carlotta Mantovan e Stella: la moglie e la figlia di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan e Stella sono state le donne più importanti della vita di Fabrizio Frizzi che ha trascorso con loro gli ultimi mesi della sua vita prima della prematura scomparsa avvenuta il 26 marzo 2018. A far scattare la scintilla tra Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi fu il concorso di bellezza Miss Italia: all’epoca, lei era una delle ragazze in gare e Frizzi il conduttore. La scintilla tra i due fu immediata e la relazione diventò sempre più forte portando i due a fare un passo importanti.

Dopo essersi innamorati nel 2002, la coppia corona il grande amore con la nascita di Stella, prima figlia di entrambi, avvenuta nel 2013 mentre nel 2014 i due hanno poi suggellato l’unione con il matrimonio. Nonostante la malattia, Fabrizio Frizzi è sempre stato un marito e un padre presente al punto che nelle ultime foto pubblicate dai giornali di gossip, Frizzi era insieme alla moglie e alla loro bambina.

Carlotta Mantovan e la scelta di lasciare l’Italia per la figlia Stella dopo la morte di Fabrizio Frizzi

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, per donare serenità alla figlia Stella e permetterle di crescere senza pressioni, Carlotta Mantovan ha deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi in Francia, in un piccolo paesino, dove riesce ad alimentare anche la passione per i cavalli che ha trasmesso a Stella che, invece, da papà Fabrizio ha ereditato l’amore per la musica.

Dopo anni vissuti in Francia, Carlotta Mantovan, nei mesi scorsi, ha deciso di tornare in Italia accettando la proposta di Milly Carlucci di partecipare a Ballando con le stelle come concorrente. Una scelta per rimettersi in gioco, ma anche per trasmettere alla sua bambina forza e coraggio.