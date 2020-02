Carlotta Mantovan e Stella/ Moglie e figlia di Fabrizio Frizzi: “Silenzio social..”

Sarà un giorno doloroso ma ricco di ricordi indelebili e dolci che solo una persona come Fabrizio Frizzi ha potuto lasciare nelle sue donne. Carlotta Mantovan e la figlia Stella hanno preso in mano le redini della loro vita ormai due anni fa ma questo non significa che hanno messo da parte il marito e padre che ha fatto di tutto per rimanere in vita più a lungo possibile proprio per loro e per l’amore che li legava. Rimane il fatto che il conduttore è morto ormai due anni fa ma oggi avrebbe compiuto 62 anni e la vita di Carlotta Mantovan e della sua Stella poteva essere diversa. In un giorno così doloroso, però, le polemiche non mancano visto che il silenzio assordante della vedova di Frizzi fa discutere. Sui social c’è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire e in molti hanno notato che fino a questo momento, Carlotta Mantovan non ha ancora fatto una dedica a suo marito nel giorno del suo compleanno.

CARLOTTA MANTOVAN IN SILENZIO SUI SOCIAL

Al momento sui social tutto tace ma nei giorni scorsi, proprio cinque giorni fa, Carlotta Mantovan ha commosso tutti pubblicando un cielo limpido e una grande luna pronta a guardarla da lassù. In molti in questi ci hanno riscontrato un messaggio e una dedica proprio al defunto marito che brillava di luce propria nel suo cielo limpido in cui, sicuramente, avrà modo di tenere d’occhio la moglie e la figlia seguendole e guidandole da lassù. Le ultime parole “pubbliche” di Carlotta sono quelle che lei ha affidato a DiPiùTv dicendo: “Come tante donne, mi divido tra il lavoro e gli impegni da genitore. Io adoro fare la mamma e faccio di tutto per organizzare al meglio la vita della mia Stella. E, insieme, per essere pronta ogni mattina, per la diretta su Raitre di Tutta salute”. Siamo sicuri che nelle prossime ore le cose potranno cambiare e Carlotta Mantovan e la sua Stella renderanno omaggio in qualche modo al loro amato Fabrizio ma questo non significa che dovranno farlo per forza sui social. Quello che è certo è che il conduttore sarà celebrato al Festival di Sanremo questa sera, ci sarà modo di avere una dichiarazione della sua Carlotta?

