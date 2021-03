Carlotta Mantovan e Stella, moglie e figlia Fabrizio Frizzi/ Insieme lontane dalla tv

Il 26 marzo 2018 è morto Fabrizio Frizzi, cinque mesi dopo l’ictus che lo aveva colpito a ottobre 2017. Il conduttore Rai era legato dal 2002 a Carlotta Mantovan, giornalista di SkyTg24 ed ex miss (seconda classificata di Miss Italia 2001). Il 3 maggio 2013 sono diventati genitori di Stella e successivamente, il 4 ottobre 2014, si sono sposati. “Devo rimboccarmi le maniche per lei. Stella è molto solare. Molto più grande della sua età. Mi imita molto, vuole fare tutto quello che faccio io. Le ho trasmesso la passione per i cavalli”, aveva raccontato la Mantovan a Storie Italiane qualche mese dopo la morte di Fabrizio Frizzi. L’estate scorsa, Carlotta ha preso la decisione di lasciare la conduzione televisiva. Impegnata con “Tutta salute” su Rai 3, la moglie di Fabrizio Frizzi ha deciso di dedicare già tempo alla figlia Stella, quasi 8 anni.

Carlotta Mantovan e la figlia Stella: il legame con Carlo Conti

Nell’ultimo periodo Carlotta Mantovan, che ha conosciuto Fabrizio Frizzi nel dietro le quinte di Miss Italia, ha pubblicato spesso su Instagram scatti insieme alla figlia Stella. L’ultimo scatto, dello scorso gennaio, riprende mamma e figlia in spiaggia: nel selfie Carlotta sorride alla fotocamera, Stella invece le dà le spalle. “Noi due”, “Sempre insieme” e “La mia Stella”, sono gli hashtag che accompagnano lo scatto. Carlotta Mantovan e Stella Frizzi sono rimaste molto legate a Carlo Conti e alla sua famiglia, la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo. Il quintetto viene spesso fotografato insieme per le strade di Roma. “Stella dice “babboConti” come se fosse tutto attaccato, Suo padre mi chiamava così, e ora continua a farlo lei”, ha raccontato il conduttore Rai a “Diva e donna”.

