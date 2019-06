Carlotta Mantovan e Stella/ Moglie-figlia Fabrizio Frizzi: si volta pagina ma lui…

Carlotta Mantovan è la moglie di Fabrizio Frizzi che ha commosso l’Italia intera. Con il suo sguardo dolcissimo, il presentatore l’aveva scelta per averla al suo fianco, dopo l’incontro a Miss Italia e il successivo colpo di fulmine. Lei era assolutamente la donna della sua vita e, proprio per questo, ha deciso di mettere al mondo la piccola Stella, avendo anche l’immensa gioia di diventare papà e potere stringere tra le braccia la piccola per alcuni anni. Dopo la morte del presentatore, per Carlotta ricominciare è stato particolarmente faticoso e, proprio l’amore della figlia, ha saputo regalarle la giusta energia per affrontare il dolore nella maniera più opportuna. Il ricordo del presentatore sarà vivo nel cuore dei telespettatori chissà per quanto tempo ancora e, proprio in funzione di questo, stasera su Rai1 ci sarà l’omaggio di Techetechetè. Lo scorso 26 marzo, la moglie di Frizzi ha nuovamente dovuto salutarlo, in occasione della messa celebrata ad un anno di distanza dalla sua morte.

Carlotta Mantovan e Stella: Fabrizio sempre nel loro cuore

Carlotta Mantovan non ama condividere il suo dolore e il suo sconforto, ed è per questo che non ha voluto palesare le sue lacrime e la sua angoscia in quel particolare momento. Ciononostante, da poco, ha voluto condividere con i suoi estimatori una fotografia davvero molto commovente che la ritrae mentre Stella le dona un bacio sulla guancia. La piccola Stella Frizzi è molto somigliante a papà Fabrizio, tanto che gli estimatori le hanno subito messo in evidenza questo particolare aspetto. Proseguendo questo filone, mamma Carlotta ha postato anche un disegno della piccola, che la ritrae finalmente con un sorriso. Mamma e figlia, condividono anche la passione per i cavalli. “Ha appena cominciato ad andare a cavallo, ma vorrebbe già fare tutto – ha raccontato lei tra le pagine di Chi – Io ho cominciato alla sua età ed è sempre stata una passione fortissima per me”. Sul web gli affezionati, riempiono smesso Carlotta di complimenti e affetto: “Grande stima per te! Sei forse l’unica persona del mondo dello spettacolo che non ha reso in pasto alle televisioni il proprio dolore. Buona vita a te e la bimba”, si legge.

