Carlotta Mantovan moglie Fabrizio Frizzi/ Rita Dalla Chiesa, “Ci siamo scambiate diversi messaggi”

CARLOTTA MANTOVAN FRA DOLORE E RICORDI

Carlotta Mantovan non ha condiviso spesso i suoi pensieri, il dolore vissuto in seguito alla scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. A ridosso della morte del conduttore, Carlotta è intervenuta in diverse trasmissioni per condividere i suoi ricordi con tutti i telespettatori, poi è riuscita a superare i giorni più difficili. A regalarle diversi sorrisi è la figlia Stella Frizzi, che appare spesso in qualche scatto pubblicato dalla Mantovan. Mai inquadrata sul volto però: la privacy prima di ogni altra cosa. In uno degli ultimi scatti, mamma e figlia si baciano teneramente sulle labbra e ancora una volta Carlotta ha scelto di affidare agli hashtag tutte le emozioni vissute in quel momento: Senza filtri, Il nostro amore, Noi due, Amore mio. Clicca qui per guardare la foto di Carlotta Mantovan e Stella Frizzi. Ogni tanto la malinconia si fa sentire. Quel “Mi manchi tanto”, scritto poco tempo fa dalla moglie di Frizzi ci lascia capire come l’anniversario della morte del conduttore riapra tutte le ferite. Poche e sempici parole con cui ha rotto il silenzio social, durato per diverso tempo.

RITA DALLA CHIESA, “NON POSSIAMO FREQUENTARCI IN QUESTO PERIODO”

Carlotta Mantovan ha sempre avuto Rita Dalla Chiesa dalla sua parte, anche se in passato si era parlato di una certa rivalità fra le due donne amate da Fabrizio Frizzi. In realtà non è così ed è stata proprio l’ex conduttrice di Forum a rivelarlo al settimanale Nuovo: “Ci siamo scambiate diversi messaggi. Ognuno fa la propria vita e non possiamo frequentarci in questo periodo, come invece facevamo prima”. Questo però non le impedirà di fare una videochiamata a Carlotta, anche per rivedere su schermo la piccola Stella Frizzi. Oggi, sabato 2 maggio 2020, Fabrizio Frizzi sarà uno dei volti che rivedremo in prima serata su Rai 1 grazie a Un, Due, Tre… Fiorella!, l’evento musicale in cui il conduttore è intervenuto tre anni fa. Intanto i fan sono ancora in attesa di scoprire se Carlotta farà parte invece del prossimo cast di Ballando con le Stelle. Più volte negli scorsi mesi si è discusso della possibilità che Milly Carlucci la recluti per la prossima edizione, ma non c’è ancora nulla di certo.



