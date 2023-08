Carlotta Mantovan nel cast di Ballando con le stelle?/ Milly Carlucci la starebbe corteggiando

Carlotta Mantovan a Ballando? Le ultime indiscrezione sulla moglie di Fabrizio Frizzi

Non manca molto all’esordio della nuova edizione di Ballando con le stelle, e i rumor stanno continuando a diffondersi. Nel corso di queste settimane, sono già spuntati i primi papabili nomi che comporranno il cast del talent show: Simona Ventura, Teo Mammucari, Ricky Tognazzi, Bobby Solo, lo chef Bruno Barbieri e il giornalista Antonio Caprarica.

Dagospia avrebbe aggiunto, però, un altro nome alla lista e si tratterebbe di Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi. A quanto lascia trapelare il portale, Milly Carlucci la starebbe corteggiando ma la giornalista non è un bersaglio facile da convincere, perchè restia a partecipare al programma. La conduttrice era molto amica di Frizzi e non perde mai occasione di omaggiarlo; riuscirà nel suo intento?

Le voci sul presunto ruolo di Barbara D’Urso come giurata di Ballando con le stelle, si stanno diffondendo nelle ultime settimane. La conduttrice, ormai sciolta dall’impegno di Pomeriggio 5, potrebbe dedicarsi a questo nuovo progetto. Ai microfoni di Novella 2000, a dire la sua su questo ci ha pensato Carolyn Smith.

La storica giurata del talent sembra suggerire che difficilmente la D’Urso possa venire inclusa nel format: “Conoscendo Milly dubito che stravolgerebbe le dinamiche di un format già collaudato, con tanta storia alle spalle…Vedremo…“ Carlucci potrebbe decidere verso un cambio di rotta inaspettato o l’ex ballerina ha ragione sulla questione? Intanto, molti pensano che Barbara D’Urso possa entrare nel cast come ballerina per una notte. Attualmente, però, non ci sono certezze che confermino queste ipotesi. Non rimane che attendere dichiarazioni dai diretti interessati.

