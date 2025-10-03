Carlotta Mantovan parla per la prima volta del suo compagno: ma ricorda ancora Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan ha deciso di rompere il silenzio sul suo nuovo compagno. Al settimanale Oggi, Carlotta ha svelato di aver lasciato la Francia, dove si era trasferita dopo la morte di Fabrizio Frizzi, tornando a vivere in Italia insieme alla figlia Stella. Tuttavia, questa scelta non ha nulla a che fare con la sua nuova storia d’amore, bensì è relativa ad alcune problematiche personali. Difatti, la sua relazione è nata in punta di piedi e, ancora oggi, la Mantovan preferisce mantenere grande riservatezza sulla sua vita sentimentale, soprattutto per rispetto a Fabrizio, scomparso nel 2018.

“Preferisco rispettare il passato e la memoria di Fabrizio. Voglio custodire tutto, sia perché sono riservata e sia perché penso sia rispettoso nei confronti del mio passato“, ha chiarito. Tuttavia, per la prima volta, ha svelato alcuni dettagli inediti sul suo rapporto. Carlotta ha spiegato che si tratta di un amore nato a distanza, mentre si trovava in Francia e passava il tempo tra la sua passione per i cavalli e gli impegni con sua figlia Stella.

Carlotta Mantovan: l’amore indimenticabile per Fabrizio Frizzi

Nonostante ora sia felice in una nuova relazione, Carlotta ha più volte dichiarato che il suo grande amore resta il padre di sua figlia Stella, ovvero Fabrizio Frizzi. Com’è noto, i due si sono conosciuti all’inizio degli anni 2000 durante la competizione di Miss Italia. Da lì, tra i due è scattata una scintilla speciale, nonostante la grande differenza d’età. Da lì, hanno iniziato una lunga relazione, coronata con il matrimonio nel 2014 e la nascita della loro figlia Stella nel 2013. Nel 2018, Fabrizio è scomparso a causa di un ictus, lasciando Carlotta e Stella a fare i conti con un dolore profondo e un vuoto incolmabile.