Carlotta Mantovan sorpresa alla figlia in ricordo di Fabrizio Frizzi/ Web commosso

Carlotta Mantovan il gesto alla figlia che commuove il web

Fabrizio Frizzi ha lasciato il vuoto nel mondo televisivo, così come nei cuori del pubblico italiano. La moglie, Carlotta Mantovan, ha voluto ricordare l’attore e doppiatore facendo una commovente sorpresa alla figlia. La piccola Stella ha compiuto 10 anni e ha potuto ballare con lo sceriffo Woody di Toy Story, personaggio al quale il padre ha prestato la voce.

“Te lo avevo promesso” scrive Carlotta Mantovan in allegato alla foto della figlia che danza. La foto è il simbolo di uno degli attori più amati, Fabrizio Frizzi, scomparso troppo presto. In molti sono stati i commenti tra cui il più sentito: “Come se ballasse con il suo papà“. Qualcuno ha parlato di malinconia e tristezza, ma la piccola Stella sembra felice di poter simbolicamente passare di nuovo del tempo con il suo papà.

Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi, è stata legata all’attore dal 2001 e insieme nel 2013 hanno avuto la figlia Stella. Ai microfoni di Verissimo aveva svelato: “Ha 9 anni, ma è molto matura per la sua età. Condividiamo tutto, cerco di essere una mamma brava e forte. Voglio proteggerla, essere la sua ancora di salvezza. Lei è la mia forza, il motore della mia vita.”

E ancora: “Ha la gioia e il sorriso di Fabrizio, le sue mani. Ha preso il meglio di me e di lui. È stata una bimba enormemente voluta. Lui la voleva da tempo, ma io ho deciso di aspettare. Ero una ragazza, volevo andare avanti con la mia vita e il mio lavoro. Il destino ce l’ha donata nel momento più giusto”











