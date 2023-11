Carlotta Mantovan ultima ad esibirsi, sfogo dietro le quinte di Ballando/ “Quale energia, è l’una di notte..”

Esibizione a tarda notte per Carlotta Mantovan, lo sfogo prima di scendere in pista

Ancora tensioni a Ballando con le stelle 2023, il talent show condotto da Milly Carlucci. Nella quarta puntata, Carlotta Mantovan è l’ultima ad esibirsi e non sembra prenderla bene. La concorrente, sempre con la delicatezza che la contraddistingue, fa notare col sorriso che si è fatta una certa ora, quando viene introdotta in pista da ballo. “E’ l’una di notte e con quale grande energia possa esibirmi non si sa…”, dice un po’ seccata la Mantovan.

In effetti la sorte non è stata benevola nei suoi confronti, la diretta è stata lunghissima ed esibirsi in coda può essere molto faticoso. Alla fine, però, Carlotta e il suo coach Moreno si fanno coraggio e scendono in pista con un Jive più che convincente.

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu, le “palette” di Ballando con le Stelle placano i malumori

I giudici reagiscono bene all’esibizione di Carlotta Mantovan e assegnano alla coppia 38 punti. La piccola polemica di Carlotta Mantovan, dunque, sembra rientrare senza troppo clamore. Buon punteggio per la concorrente che ora, in vista delle prossime puntate, spera di potersi esibire ad un orario migliore, quando la stanchezza non prende il sopravvento.

Al di là di questo, la moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi se l’è cavata benissimo. Ha fatto bene a fare alcune precisazioni a proposito dell’orario della sua esibizione, non avendo gradito la designazione.

