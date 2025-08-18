Carlotta Manzoli, la figlia di Nada, racconta il rapporto complicato vissuto con la madre: "Il nostro è stato un rapporto difficile per un motivo..."

Carlotta Manzoli e il rapporto complicato con mamma Nada: “Non voleva che io crescessi…”

Carlotta Manzoli è la figlia della cantante Nada e del paroliere Gerry Manzoli. La figlia dei due artisti non ha mai nascosto di aver avuto un rapporto complicato con mamma, per via di alcune differenze caratteriali non da poco. “Non mi voleva far crescere, per questo motivo abbiamo avuto un rapporto difficile”, spiega Carlotta Manzoli in una intervista di qualche tempo fa. Mamma Nada, dal canto suo, non ha mai dribblato le critiche di sua figlia, anche se ce l’ha messa tutta per essere la madre che avrebbe voluto.

“Ho sempre pensato che con Carlotta non avrei fatto certi errori. Forse ci sono riuscita, pur con tutti i problemi che ci possono essere fra una madre e una figlia”, ha raccontato Nada. Quest’ultima, sul tema della maternità, ha anche scritto un libro in cui affronta un rapporto problematico tra madre e figlia.

Carlotta Manzoli sulle orme dei suoi genitori ma fuori dai radar televisivi: un ruolo dietro le quinte

Per quanto concerne la vita privata e lavorativa di Carlotta Manzoli, sappiamo che è direttrice di produzione: lavora e ha lavorato a diversi progetti televisivi, tra cui la serie We Are Who We Are di Luca Guadagnino. Benché anche lei sia attiva nel mondo dello spettacolo, non ha mai amato le luci dei riflettori e salvo qualche intervista relativa al rapporto con mamma e più in generale i suoi genitori, è sempre rimasta nel dietro le quinte.

Il suo ruolo è stato marginale anche nel film biografico La bambina che non voleva cantare, tratto dall’autobiografia di sua madre, Il mio cuore umano. Un film che permette di entrare in punta di piedi nella vita di mamma, cogliendone l’essenza più autentica ed emozionante.

