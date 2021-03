Carlotta Manzoli, figlia Nada/ Un rapporto diverso da quello con la madre Viviana

Nada Malanima e Gerardo “Gerry” Manzoli, bassista dei Camaleonti, stanno insieme da quasi 50 anni. La coppia ha avuto una figlia Carlotta, che oggi lavora come direttore di produzione nel cinema. Ne suoi romanzi, Nada affronta spesso il tema della madre e dell’essere figlia: “Perché la famiglia, l’amore, la morte sono temi universali attraverso i quali diventiamo persone e ci confrontiamo col mondo. E tutti nasciamo da una madre, sebbene la famiglia non sempre sia il luogo dove ti senti rassicurato e ricevi amore”, ha spiegato qualche anno fa al Corriere della Sera. L’artista, infatti, non ha mai nascosto di aver avuto un rapporto difficile con a madre Viviana. Sul suo essere madre ha detto: “Quando le vivi, le cose sono sempre più semplici di come sembrano”.

Nada e il rapporto con la figlia Carlotta Manzoli

In un’altra intervista Nada ha parlato della figlia Carlotta Manzoli, facendo sempre riferimento al complicato legame con la madre Viviana: “Ho avuto un rapporto complicato con mia madre, perché non mi voleva far crescere e ho sempre pensato che con Carlotta non avrei fatto la stessa cosa. Forse ci sono riuscita, pur con tutti i problemi che ci possono essere fra una madre e una figlia”, riporta Unicooptirreno. Carlotta Manzoni ha frequentato il Liceo Classico Tito Lucrezia Caro e si è poi laureata in Lettere Moderne e discipline dello spettacolo presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Dopo gli studi ha iniziato subito nella produzione cinematografica e oggi lavora presso Picomedia. Tra gli ultimi progetti che ha seguito la serie tV “We are who we are” di Luca Guadagnino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA