Carlotta Natoli, chi è e carriera tra cinema e tv/ La passione per la recitazione ereditata dal padre

Carlotta Natoli, chi è e carriera: la passione per il cinema ereditata dal papà

Carlotta Natoli è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai1 e condotta da Caterina Balivo. La celebre attrice, di recente protagonista su Raiplay nella serie Il Santone 2, vanta una ricca carriera nel mondo della recitazione, passione ereditata dal padre Piero Natoli, a sua volta celebre attore e regista. “È merito suo se recito. Non solo lo penso, ma lo vivo – aveva raccontato in un’intervista a Oggi è un altro giorno – spesso lo cito anche. In alcuni personaggi mi capita di citarlo in termini di interpretazione […]”.

Nata a Roma, classe 1971, ha debuttato al cinema nel 1980 da giovanissima nel film Con…. fusione, diretta dal padre. Il sodalizio artistico padre-figlia è stato riproposto anche per i film Chi c’è c’è del 1987, Gli assassini vanno in coppia del 1992 e Ladri di cinema del 1994. Oltre alle collaborazioni con papà Piero, in carriera Carlotta Natoli è stata diretta nel corso degli anni dai più celebri registi della scena cinematografica italiana: nel 1992 ha recitato in Le amiche del cuore di Michele Placido, nel 2001 in Caruso, zero in condotta di Francesco Nuti e nel 2010 in Diciotto anni dopo di Edoardo Leo. Più di recente, invece, è stata diretta da Fausto Brizzi nel 2023 in Da grandi. Ha inoltre preso parte ad alcuni film con Aldo, Giovanni e Giacomo, come Fuga da Reuma Park del 2016 e Odio l’estate del 2020.

Carlotta Natoli e la carriera in tv: da Tutti pazzi per amore a Braccialetti rossi

Carlotta Natoli in carriera ha riscosso grande successo anche in televisione, dove ha debuttato nel 1996 nel film Compagni di branco di Paolo Poeti. Tra i più grandi successi sul piccolo schermo figura Tutti pazzi per amore su Rai1, dove ha recitato dal 2008 al 2011. In quegli anni ha avuto modo di condividere il set con grandi attori del calibro di Neri Marcorè, Alessio Boni e Ricky Memphis.

Ha inoltre preso parte al cast de Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti? di Ricky Tognazzi (2012) e nelle fortunate serie tv Anna Karenina e Braccialetti Rossi. Tra le sue ultime fiction per il piccolo schermo spicca L’Aquila – Grandi speranze del 2019, diretta da Marco Risi.

