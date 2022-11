Carlotta Proietti, dedica al padre Gigi Proietti per l’anniversario della morte/ “Mi manchi”

Carlotta Proietti e la toccante dedica al padre Gigi Proietti: le sue parole

Gigi Proietti è morto il 2 novembre del 2020; esattamente 2 anni fa moriva no degli attori romani più apprezzati del mondo dello spettacolo. Attore, comico, doppiatore, conduttore e tanto altro Gigi è stato compianto a lungo da amici, parenti e colleghi. Oggi, la figlia Carlotta Proietti ha scritto al papà una lunga e toccante dedica a due anni dalla sua morte.

“2 anni. Non dare retta, non è vero che dopo un po’ fa meno male. Sarà la parte pubblica che mi ha risucchiato l’anima, sarà che più il tempo passa più mi manchi, mi manca ogni cosa. E ho paura che il tempo mi porti via dei pezzetti, che il mio cervello rimuova in automatico, per proteggermi. Allora ogni tanto ripasso, chiudo gli occhi per sentire la tua voce. E non è quella che conoscono tutti, ma quella che avevi con me, quella che si addolciva al telefono quando riconoscevi la mia.”

Carlotta Proietti e il dolce ricordo del padre all’anniversario della sua morte

Carlotta Proietti ha continuato il suo commovente ricordo su Facebook, ricordando il suo carissimo padre Gigi. La figlia d’arte scrive: “L’altra sera ero in scena, guardavo il nostro amato finto Globe, di spalle al pubblico. Ho chiuso gli occhi, immaginando di essere ancora in quello vero, e tu eri li, con noi. A gioire per un applauso, a sudare, a ridere, a cantare. Grazie. Com’è difficile stare in questo gioco, e com’è struggentemente bello. Ti voglio bene e mi manchi, più che mai.”

I pensieri di Carlotta Proietti per suo padre sono correlati da una bellissima foto che ritrae padre e figlia mentre si scambiano un bacio sulla guancia. Il post ha ricevuto tantissimi commenti di cordoglio all’amatissimo attore su cui, due anni fa, è calato per sempre il sipario.













