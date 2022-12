Carlotta Proietti, figlia di Gigi/ La sorella Susanna: “La sua umiltà ci ha viziate”

Carlotta e Susanna: figlie di Gigi Proeitti

Carlotta Proietti, figlia del grande Gigi, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 6 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Carlotta è la seconda figlia di Gigi Proietti e Sagitta Alter. Susanna Proietti, la primogenita, è una costumista e scenografa: “Non è sempre stato facile accettare il ruolo pubblico di mio padre. Ricordo una vacanza a Parigi, dove credevamo che nessuno avrebbe fatto caso a noi. E invece un gruppo di turisti lo riconobbe e ci raggiunse, senza la delicatezza di pensare che per noi era un momento privato. I miei primi ricordi sono tutti uguali. Io, mia madre e mia sorella sedute in prima fila, e a fine spettacolo una coda di persone adoranti che volevano stringergli la mano. Mi dava fastidio, a più di uno avrei dato un morso”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera.

Sagitta Alter, compagna di Gigi Proietti/ La storia d'amore e le nozze mancate

Carlotta Proietti il ricordo di papà Gigi

Carlotta Proietti, invece, è un’attrice: ha studiato al DAMS e ha successivamente frequentato l’accademia di suo padre (con cui ha condiviso più volte il palco e anche il set di “Una pallottola nel cuore 2”). Lo scorso 2 novembre, a due anni dalla morte di Gigi Proietti, Carlotta ha dedicato al padre un commosso post su Instagram: “Non è vero che dopo un po’ fa meno male. Sarà la parte pubblica che mi ha risucchiato l’anima, sarà che più il tempo passa più mi manchi, mi manca ogni cosa. E ho paura che il tempo mi porti via dei pezzetti, che il mio cervello rimuova in automatico, per proteggermi. Allora ogni tanto ripasso, chiudo gli occhi per sentire la tua voce”. Carlotta, che ha seguito le orme del padre come attrice, ha smentito di essere stata raccomandata: “Non era in grado, lo avrebbe messo molto in imbarazzo. Io ho cominciato come cantante, poi un giorno papà mi disse che secondo lui potevo recitare”, ha detto sulle pagine di Oggi. E ha aggiunto: “La sua grande umiltà ci ha viziate”.

LEGGI ANCHE:

Com'è morto Gigi Proietti?/ "Da anni era un cardiopatico grave..."Carlotta Proietti, dedica al padre Gigi Proietti per l'anniversario della morte/ "Mi manchi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA