Carlotta Proietti, figlia di Gigi Proietti/ “Il mio papà mi ha contagiata con la malattia…”

Carlotta Proietti, nata a Roma il 2 marzo 1981, è la seconda figlia di Gigi Proietti e Sagitta Alter. Come la sorella maggiore Susanna, ha seguito le orme del padre nel mondo dello spettacolo: la primogenita di Proietti è scenografa e costumista, mentre Carlotta è attrice e cantautrice. Si è diplomata nel 2012 al corso biennale di formazione per attori professionisti il Cantiere Teatrale di Paola Tiziana Cruciani. Lo scorso marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, Carlotta ha scritto su Instagram: “Il mio papà mi ha contagiata con la malattia di cui godo e soffro ogni giorno, mi ha insegnato ad amare e a rispettare il mio lavoro e le persone con cui lavoro. Sono nata in teatro. Da piccola non vedevo l’ora che mi ci portassero perché avevo il privilegio di giocare tra camerini, attori e costumi, di spiare dalla quinta, di sentire il pubblico da dietro il sipario”.

Carlotta Proietti: l’omaggio in tv a papà Gigi

Il mese scorso Carlotta Proietti è apparsa nella seconda puntata della nuova edizione di “Ulisse – Il Piacere della Scoperta”, il celebre programma condotto da Alberto Angela. Carlotta Proietti ha vestito i panni della Regina Caterina d’Aragona. Molte scene della puntata sono state girate nel Globe Theatre di Roma a Villa Borghese, il teatro voluto da Gigi Proietti e costruito sul modello dell’antico Globe Theatre di Londra nel quale Shakespeare rappresentava i suoi capolavori. Per anni Gigi Proetti ha partecipato al celebre programma di Alberto Angela. Nei giorni scorsi, su Facebook, Carlotta Proietti ha commentato duramente la falsa notizia sulla sepoltura del padre, scomparso lo scorso 2 novembre: “Papà amava la sua città, amava il suo pubblico, il suo teatro, e queste sono le cose a cui teniamo anche noi”, criticando l’attacco alla città Roma usando il nome del padre.

