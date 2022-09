Carlotta Rossi è la figlia segreta Bud Spencer?/ “Avevo 3 anni quando l’ho saputo. Mamma si è fatta morire…”

Carlotta Rossi, la presunta figlia segreta di Bud Spencer svela i dettagli del loro rapporto

Carlotta Rossi dice di essere la figlia, finora rimasta segreta, di Bud Spencer. La donna racconta alcuni dettagli di questa storia di amore e sofferenza in diretta a Pomeriggio 5, partendo dal momento in cui lo ha visto per la prima volta: “Ero piccolissima, dalla prima volta che l’ho visto. Avevo 3 anni è venuto a trovarci a casa, mi ha portato tantissimi regali, ha pranzato con noi e io l’ho sempre chiamato Lallo. Mia madre mi disse subito che era mio padre.”

Carlotta Rossi continua a parlare di Bud Spencer, raccontando: “Per tutta la mia vita io lo vedevo se ero fortunata 3 volte l’anno. Ha seguito però la mia crescita, la scuola, ci chiamava spesso. Con mia mamma è stato amore, per lei è stato l’unico amore della sua vita. Lei ha poi deciso di lasciarsi andare, si è ammalata, non voleva morire dopo di lui per non soffrire per il dolore la sua morte.”

Carlotta Rossi: “Ecco perché finora non ho mai detto di essere la figlia di Bud Spencer”

Carlotta Rossi ammette di non essere andata al funerale di Bud Spencer, ma “sono andata alla camera ardente, ho fatto la fila con i fan.” Nonostante sappia di essere sua figlia sin dalla tenera età, Carlotta spiega perché finora non ha mai raccontato nulla a riguardo: “Io non l’ho detto fino ad ora perché avevo promesso a mia madre di essere chiusa rispetto a questo argomento, – ha spiegato in diretta su Canale 5, concludendo – lei preferiva rimanere nell’ombra. Quando entrambi sono morti mi ha aiutato molto scrivere la loro storia, il loro amore che è stato molto sofferto ma un grandissimo amore.”

