Carlotta Rossi: “Sono figlia di Bud Spencer”/ Azione vs eredi: “Voglio suo cognome”

Carlotta Rossi, 46enne che afferma di essere la figlia di Bud Spencer (vero nome Carlo Pedersoli, ndr), ha rilasciato un’intervista a “La Vita in Diretta”, programma di Rai Uno condotto da Alberto Matano. La clip video è stata mandata in onda nel corso della puntata di martedì 25 ottobre 2022 e in essa la donna ha innanzitutto condiviso i pochi ricordi d’infanzia che la legano all’attore: “La prima volta che ho visto Carlo, che mia madre chiamava Lallo, io avevo 3 anni, forse 3 anni e mezzo. Arrivò a casa con una valigia gigantesca e piena di regali per me”.

Bud Spencer, com'è morto e che malattia aveva?/ "Aveva avuto una brutta caduta e..."

Ma come nacque la storia d’amore fra la madre di Carlotta Rossi e Bud Spencer? A raccontarlo è proprio l’intervistata: “Nella Roma degli anni Sessanta Carlo conobbe mia madre Giovanna. Si incontrarono in centro, mentre lei comprava uva. Lui le si è avvicinato e hanno iniziato a conversare. Mia madre era una giovane donna, molto bella, e Carlo aveva appena smesso di nuotare. La loro è stata una storia di grande amore, ma anche di sofferenza”.

Chi è Bud Spencer (Carlo Pedersoli)?/ I successi e la nuova serie su Piedone: "Vorrei avere rispetto..."

CARLOTTA ROSSI, FIGLIA DI BUD SPENCER: “È STATO UN PECCATO NON AVERE LUI ACCANTO A ME”

Carlotta Rossi ha poi aggiunto che il suo rapporto con Bud Spencer è stato molto “limitato” nel corso della sua esistenza: “L’ho visto molto poco, una o due volte all’anno, più o meno. Chiamava tutte le settimane, ci ha sempre supportato quando avevamo bisogno. Ho poi chiamato il figlio più grande di Carlo per dirgli che mia madre non c’era più: quella è stata l’ultima telefonata che abbiamo avuto io e lui”.

L’inviata de “La Vita in Diretta” ha asserito che Carlotta Rossi ha avviato un’azione giudiziaria verso la vedova e i figli di Bud Spencer per poter usare il cognome paterno e il primogenito dell’attore, Giuseppe, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito. La 46enen ha concluso dicendo: “È stato un peccato non avere lui accanto a me. Non ha mai avuto paura di niente e secondo me per un figlio questi valori sono eccezionali”.

Si può fare... amigo/ Su Rete 4 il film western con Bud Spencer

© RIPRODUZIONE RISERVATA