Carlotta Savorelli, Uomini e Donne/ Chiude con Ruggero: “Lo vedo come uno zio”

Carlotta Savorelli, dopo aver accettato di conoscere Ruggero, una vecchia conoscenza di Uomini e Donne che ha deciso di tornare in trasmissione per conoscere la dama, nella puntata in onda oggi, giovedì 19 novembre, al centro dello studio, ha annunciato di aver chiuso la conoscenza. “Abbiamo chiuso percè lei ha messo questi paletti dell’età”, ha detto il cavaliere. “Mi sento a disagio con lui, mi viene di chiamarlo zio“, ha aggiunto Carlotta che essendo molto più piccola di Ruggero, non riesce a vedere un futuro con lui. Pur apprezzando i modi di fare di Ruggero, Carlotta decide di chiudere definitivamente. Maria De Filippi chiede se tra le dame ci sia qualcuna interessata a Ruggero e, di fronte al mancato interesse delle altre donne, lascia il programma.

CARLOTTA INTERESSATA A TOMMASO, MA IL LOOK

Chi, invece, ha attirato l’attenzione di Carlotta Savorelli è stato Tommaso, un giovane cavaliere di Uomini e Donne che ha conquistato la dama soprattutto per i suoi contenuti. Carlotta ammette di essere molto interessata a lui anche se vorrebbe vederlo con un look diverso, pù casual e sportivo simile a quello di Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri o Simone. “Quelli sono look visti e rivisti, credo che Tommaso ti abbia colpito per i contenuti”, commenta Gianni Sperti trovando l’approvazione di Carlotta. Maria De Filippi, però, propone una soluzione chiedendo a Tommaso di affidarsi ai costumisti del programma per provare a cambiare look accontentando i gusti di Carlotta. Il giovane cavaliere approva: riuscirà ad essere promosso dalla Savorelli?



