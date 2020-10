Carlotta Savorelli, Uomini e Donne/ Due di picche da Michele: “Tradita da…”

Brutte notizie per Carlotta Savorelli. La dama del trono over di Uomini e Donne che, nelle scorse puntate ha pianto sentendosi rifiutata da Michele, tornerà al centro dello studio nella nuova puntata del dating show di canale 5. Dopo essere uscita con Michele che aveva dato buca a Roberta Di Padua per poter uscire con lei e chiarire il loro rapporto, Carlotta, nell’appuntamento odierno, riceverà un’amara sorpresa. Carlotta che non ha mai nascosto di essere molto interessata a Michele, oggi, sarà costretta ad accettare la scelta di Michele che annuncerà di voler continuare a frequentare solo Roberta Di Padua con la quale c’è stato anche un bacio. Un brutto colpo per Carlotta che ha scelto di partecipare a Uomini e Donne sperando di trovare l’amore.

CARLOTTA SAVORELLI: “TRADITA DA TUTTI GLI UOMINI”

Carlotta Savorelli si lascia andare poco con gli uomini e la ragione è nel suo passato. A confessarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. “Sono stata tradita da tutti gli uomini che ho avuto. E soffrendo di psoriasi a volte mi sento come difettosa. Mi ha fatto parecchio male”, ha raccontato Carlotta che ha creduto fortemente di poter costruire qualcosa d’importante con Michele. Il cavaliere, pur avendo trovato in Carlotta una donna affascinante e interessante, ha preferito di continuare la frequentazione con la sola Roberta per la quale ha sempre provato più attrazione fisica.



