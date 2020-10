Carlotta Savorelli, Uomini e Donne/ Vince la sfilata e conquista Michele…

Carlotta Savorelli, dopo il debutto nel parterre del trono over nella scorsa stagione di Uomini e Donne, è tornata in trasmissione per continuare a cercare l’amore. Le prime frequentazioni, però, non sono andate come la dama sperava. Carlotta ha cominciato a frequentare Nicola, il cavaliere che, contemporaneamente stava uscendo anche con Roberta Di Padua e Valentina. La conoscenza, però, si è interrotta per il modo sbagliato del cavaliere di approcciare le donne. Chiusa la conoscenza con Nicola che ha raccontato il dramma vissuto in seguito ad un incidente, Carlotta è finita nel mirino di Michele, un nuovo protagonista del trono over con cui ha cominciato una conoscenza. Il nuovo pretendente di Carlotta è un aitante ragazzo che ha conquistato anche le attenzioni di Tina Cipollari che ha gradito l’aspetto fisico del nuovo cavaliere.

CARLOTTA SAVORELLI VINCE LA PRIMA SFILATA DELLA NUOVA STAGIONE DI UOMINI E DONNE

In attesa di scoprire come si evolverà l’embrionale conoscenza con il cavaliere Michele, Carlotta Savorelli tira fuori il suo lato più sensuale partecipando alla prima sfilata della nuova stagione di Uomini e Donne. A distanza di un mese dall’inizio della stagione, le sfilate tornano ad essere protagoniste. La prima vede sfilare le dame e tra tutte, a trionfare, sarà proprio Carlotta Savorelli che batterà Gemma Galgani. La dama di Torino si piazzerà al secondo posto. Un bel successo per Carlotta che si godrà la vittoria sperando, però, di trovare oltre al trionfo in passerella anche l’amore vero. Michele, dunque, sarà il cavaliere che la Savorelli stava aspettando da tempo?



