La cantante Carlotta non ha perdonato ai giudici i giudizi della scorsa settimana, quando dopo l’esibizione con Donatella Rettore le è stato detto da Alex Britti che la performance era da “Villaggio vacanze“. Lei non ha visto di buon grado questa affermazione e si è sfogata dietro le quinte dicendo di saper benissimo di aver cantato bene, e che certi giudizi sono decisamente irrispettosi. Una volta terminata la performance della diretta di sabato 1 febbraio 2025, Carlotta ha ripreso in mano la polemica, avvisando i giudici di fare attenzione con le parole.

Subito Alex Britti si è difeso: “Vanno rispettati i voti“, ha detto, mentre Carlotta ha ribadito che “le critiche vanno rispettate quando sono costruttive, ma che quella cosa del villaggio vacanze non le è piaciuta“. La cantante ha poi detto che dopo 30 anni di carriera non se la sente di sentire questi giudizi, e che spesso potrebbero danneggiare la loro immagine. Per concludere in bellezza, Donatella Rettore ha cercato di placare i toni invocando un applauso a tutti, mentre Marco Liorni ha chiesto agli altri concorrenti se anche loro non si sentissero rispettati. Nessuno ha risposto.