Chi è la fidanzata di Mattia Scudieri? Si chiama Carlotta Vendemmia, fa l’assistente di volo e non è conosciuta nel mondo dello spettacolo

Ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello stasera dopo la consueta puntata de La Ruota della Fortuna, e il pubblico si deve aspettare una particolare attenzione nei confronti di Mattia Scudieri e la sua fidanzata Carlotta Vendemmia. Infatti ci sarà un faccia a faccia molto atteso per non parlare del fatto che ci finirà in mezzo anche Grazia Kendi che nelle settimane scorse ha confessato di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti.

Ma chi è la fidanzata del concorrente? È originaria di Catania, di professione fa l’assistente di volo, cosa che le ha permesso di viaggiare in tutto il mondo, e non è assolutamente un volto noto del mondo dello spettacolo, almeno fino a quando non è stata invitata a entrare nella casa per un chiarimento. Il suo profilo instagram è il seguente: @carlottavendemmia.

Carlotta Vendemmia stasera entrerà nella casa del GF: lascerà Mattia Scudieri?

Quindi faccia a faccia tra Mattia Scudieri e Carlotta Vendemmia stasera nella casa del Grande Fratello. Ma cos’è successo tra questi due? Il ragazzo ha intrapreso un’amicizia con Grazia (lei si è innamorata) che non è stata vista di buon occhio appunto dalla sua fidanzata, che ha fatto sapere che lo avrebbe lasciato. Peccato che una volta che gli autori del reality show lo hanno annunciato al diretto interessato, lei ha smentito tutto quanto sui social.

E sempre sul suo profilo Instagram Carlotta Vendemmia ha detto di voler chiarire alcune cose con il suo fidanzato. Continua a sostenerlo anche da fuori nonostante alcuni atteggiamenti “mi infastidiscono”, ma spera che il tutto venga risolto nella maniera migliore possibile e in privato. Peccato che stasera avrà un confronto assai pubblico.

