Chi è Carlotta Vendemmia, fidanzata di Mattia Scudieri del Grande Fratello 2025, e cos'è successo dopo il suo arrivo nella Casa

Carlotta Vendemmia ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2025 la scorsa settimana per mettere in chiaro, una volta per tutte, il suo rapporto con Mattia Scudieri e tracciare dei limiti ben chiari per Grazia Kendi. Quest’ultima, d’altronde, non ha fatto mistero di provare per Mattia dei sentimenti forti e di essere frenata soltanto dalla presenza di Carlotta nella sua vita. Quando, però, un post di quest’ultima ha fatto credere ad una rottura, Grazia ha creduto di avere una chance con Mattia, ma tutto è sfumato quando Carlotta ha smentito di averlo lasciato ed è poi entrata in Casa per avere un confronto con la gieffina.

Insomma, Carlotta Vendemmia è ancora la fidanzata di Mattia Scudieri, e la sua entrata ha dato una netta svolta al rapporto del gieffino con Grazia. Mattia, infatti, ha drasticamente raffreddato i suoi atteggiamenti con la compagna d’avventura, causando non poco malumore in quest’ultima.

Chi è Carlotta Vendemmia e che lavoro fa la fidanzata di Mattia Scudieri del Grande Fratello 2025

Tornando a Carlotta, la fidanzata di Mattia Scudieri è siciliana come lui, vive a Catania e di lavoro fa l’assistente di volo. Su Instagram posta, infatti, scatti nei bellissimi luoghi in cui si trova tra un viaggio e l’altro, ed ha oltre 8mila follower. Poco si sa, tuttavia, della sua vita privata, non essendo la ragazza un volto dello spettacolo. Il pubblico la conosce solo per la relazione con il gieffino, ma Carlotta ha dimostrato di essere una donna di grande carattere, pronta a combattere per ciò in cui crede e ama.

