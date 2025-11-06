Mentre Mattia sbotta al Grande Fratello dopo aver saputo di essere stato lasciato dalla fidanzata Carlotta Vendemmia, lei replica sui social.

Una busta rossa arrivata nella casa del Grande Fratello 2025 ha lanciato un fulmine a ciel sereno su Mattia che ha scoperto di essere stato lasciato dalla fidanzata Carlotta Vendemmia. Il Grande Fratello ha mostrato al casalingo anche alcuni articoli dedicati allo sfogo della fidanzata. Spiazzato dalla notizia, Mattia si è lasciato andare ad un amaro sfogo difendendosi e spiegando di non aver fatto nulla di male con Grazia che, sostiene Mattia, ha mantenuto le distanze senza andare oltre anche grazie al suo atteggiamento.

“Non ha capito niente questa ragazza, non ha capito chi sono, non ha capito nulla. Ho lottato per il nulla. Per com’è fatta lei, non me lo aspettavo mai” , dice incredulo Mattia. “Mi sarei trattenuto se avessi avuto interesse per Grazia?” chiede Mattia, “Io non ho fatto niente di male. Io non vedo malizia- Lei vede sempre il marcio dove non c’è. Che delusione”, aggiunge.

La replica di Carlotta Vendemmia sui social

Il momento in cui la busta rossa è arrivata nella casa del Grande Fratello è stato trasmesso in diretta e il pubblico ha potuto assistere alla reazione incredula di Mattia. Le parole di quest’ultimo hanno così prontamente scatenato la reazione di Carlotta che, tra le storie del proprio profilo Instagram, è tornata sull’argomento spiegando la propria posizione. “Leggendo i commenti relativi alla mia precedente dichiarazione, ci tengo a chiarire che il mio messaggio non aveva assolutamente lo scopo di lasciare Mattia”, spiega Carlotta.

“Mi piacerebbe che lui si svegliasse e la smettesse di farsi manipolare da dinamiche e persone, tirando fuori la sua personalità e carattere, un po’ come ha fatto ieri sera in suite”, ha aggiunto Carlotta che lunedì prossimo potrebbe entrare nella casa per un confronto diretto con Mattia.