CARLY PAOLI, ANDREA GRIMINELLI/ Da Carreras a Pavarotti (Nel nome di Francesco)

CARLY PAOLI, IL DUETTO CON CARRERAS

Tra i protagonisti del concerto benefico in onda questa sera su Rai 1, Con il cuore, nel nome di Francesco, ci saranno anche degli artisti poco “pop”, ma indubbiamente star, soprattutto all’estero, come nel caso di Carly Paoli e Andrea Griminelli. La prima è una cantante dallo stile lirico, nata in Inghilterra, ma di origine italiane, come lascia trasparire il suo cognome. Nata e cresciuta a Mansfiled, la giovane (classe 1989) ha trascorso molte estati in Salento presso i suoi parenti. Ha cominciato a studiare canto già all’età di nove anni. La sua carriera è esplosa circa cinque anni fa e nel 2015 è diventata testimonial dell’Unicef, mentre nel 2018 ha ricevuto una nomination per i Classic Brit Awards’ Classic. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo album “Singing my dreams”, che contiene anche un duetto con José Carreras, oltre che una sua versione di “I’ te vurria vasà”.

ANDREA GRIMINELLI NEL DOCUMENTARIO SU PAVAROTTI

Andrea Griminelli, invece, non è famoso per la sua voce, ma per come suona il flauto. Seppur nato nel 1959, anche lui, come la Paoli, ha iniziato a farsi conoscere molto giovane. Nel 1984, infatti, ha iniziato una collaborazione con Luciano Pavarotti, che ha accompagnato in diversi concerti in giro per il mondo. Il suo rapporto con il grande tenore di fama mondiale ha portato anche Ron Howard, noto regista americano, a intervistarlo per realizzare il documentario dal titolo “Pavarotti” da poco uscito negli Usa e che arriverà in Italia solamente alla fine di ottobre. Griminelli vanta molte collaborazioni anche con star della musica internazionale, non classica o lirica, come Elton John, James Taylor, Bradford Marsalis e il leader dei Jethro Tull Ian Anderson. Come Carly Paoli, anche Griminelli è attento agli eventi benefici e di solidarietà e appena ieri al palazzetto dello sport di Frosinone ha preso parte alla festa di Pentecoste organizzata da Nuovi Orizzonti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA