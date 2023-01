Carly Paoli, chi è/ La cantante italo-britannica che ha conquistato la royal family

Carly Paoli, chi è la cantante italo-britannica

Carly Paoli sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 18 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Nata il 28 gennaio 1989 a Nottinghamshire, Carly Paoli è una cantante britannica di origini italiane, precisamente salentine, con i nonni di Spongano. La passione per il canto è nata quando era bambina: “Da bambina ogni scusa era buona per cantare. Uno dei miei primi ricordi risale a quando avevo quattro anni, mi trovavo con nonna sul bus a due piani per tornare al suo paese e ci siamo sedute nella parte superiore. Ho passato tutto il tragitto a cantare canzoni di Natale, ma quando è arrivata la nostra fermata tutti i presenti hanno raccolto dei soldini e me li hanno dati. È stato il mio primo concerto pagato”, ha raccontano a Vanity Fair.

L’amore per la musica è arrivato con i classici Disney, a partire da La Sirenetta: “Quando mamma mi ha mostrato i film di Judy Garland e Doris Day ho capito che anche nella realtà le persone si esibivano. Da lì i weekend sono stati dedicati alle lezioni e poi è arrivata la borsa di studio al conservatorio”.

La carriera di Carly Paoli

Carly Paoli ha fatto il suo esordio internazionale al “David Foster Foundation Miracle Gala” nel 2014, dove si è esibito al fianco di Jennifer Hudson e Steven Tyler degli Aerosmith. Nel giugno 2015, è stata invitata a duettare con José Carreras al Castello di Windsor, mentre nel 2016 si è esibita al Palazzo St James come ospite dell’evento per la raccolta fondi a favore dell’ente benefico “The Prince’s Trust”. Ha più volte cantato con Andrea Bocelli. La sua “Ave Maria”, è stata scelta dal Vaticano come inno ufficiale per il Giubileo della Misericordia di Papa Francesco. Nel 2021 si è esibita alla Royal Variety Performance davanti ai reali britannici: “Kate mi ha fatto i complimenti per l’abito e anch’io ho ricambiato perché aveva uno splendido vestito verde. Il Principe William mi ha detto che si è commosso per la mia performance, soprattutto di questi tempi: Over the rainbow, mi ha spiegato, è davvero il simbolo della speranza. In passato ho incontrato due volte suo padre e Camilla e anche in quell’occasione sono stati umili e cordiali”, ha raccontato a Vanity Fair.

