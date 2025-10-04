Carly Tommasini, chi è l'attivista LGBT+ nonché ex naufraga de L'Isola dei Famosi? Nel corso dell'esperienza ha raccontato il suo percorso

Carly Tommasini, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, si è fatta conoscere proprio durante l’avventura al programma condotto da Veronica Gentili. Ma chi è la modella nata a Treviso nel 1998? Conosciuta per essere diventata una modella transgender ma soprattutto attivista LGBT+, Carly ha parlato sui social del suo percorso di transizione, raccontando la sofferenza e la forza di volontà dietro alla scelta di cambiare sesso.

Carly, infatti, si è sempre sentita nata in un corpo sbagliato: per questa ragione a 21 ha intrapreso il suo percorso per diventare donna, operandosi in Thailandia, per evitare una lunga attesa che in Italia sarebbe stata di ben cinque anni. Sostenuta dalla mamma, Carly Tommasini, nata come Carlo, ha deciso di mostrare a tutti il proprio essere, senza più nascondersi.

Carly Tommasini, chi è la modella transgender: il bullismo subito da bambina

Dopo l’operazione, Carly Tommasini è diventata inoltre un’attivista LGBT+, sostenendo i diritti delle persone transgender. Molto seguita sui social, dove parla appunto di temi delicati, Carly nel 2025 ha preso parte anche a L’Isola dei Famosi, dove ha avuto modo di farsi conoscere meglio, confrontandosi con gli altri concorrenti, tra i quali anche Mario Adinolfi, su posizioni completamente opposte alle sue. Con garbo ed educazione, Carly ha parlato di sé e della sua storia, raccontando qualcosa in più sul suo percorso non sempre semplice, anzi.

Carly, che da bambina ha sofferto molto anche perché bullizzata dal compagni, ha visto l’esperienza come a L’Isola dei Famosi come una sorta di riscatto per raccontarsi e farsi conoscere per chi è realmente. Durante l’esperienza sull’isola, l’attivista ha rivelato: “Adesso sto ricostruendo tanto di me, sto iniziando a vedere Carly senza vedere Carlo“. Un percorso non semplice ma nel quale Carly ha investito tantissimo.