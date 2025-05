Carly Tommasini ha avuto un vero e proprio crollo all’Isola dei Famosi 2025. La concorrente si è scontrata molto con il suo gruppo, ammettendo di sentirsi non integrata e, anzi, spesso guardata con sospetto da alcuni di loro. “Non mi sento tanto integrata in questo gruppo. Non riesco a fare la battuta, a raccontarmi.” ha ammesso tra le lacrime la naufraga.

Carly si è poi sfogata con Teresanna Pugliese, raccontando come il suo vissuto e la transizione da uomo a donna abbia inevitabilmente alimentato questa diffidenza nei confronti degli altri. “Io cinque anni della mia vita ho messo tutto per essere una donna, ora io sto costruendo tanto di me, per iniziare a vedere Carly senza Carlo. – ha rivelato – Tutti i miei risparmi erano per diventare me stessa. È difficile andare avanti con questa sensazione costante, di chi ti guarda e ti senti sempre pronta ad essere definita in un modo o nell’altro.”

Carly Tommasini piange all’Isola dei Famosi 2025: “Ecco cosa mi ha fatto più male qui”

Un argomento delicato del quale si è poi discusso anche nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2025, quando Veronica Gentili ha chiesto a Carly il perché di questo disagio nei confronti dei compagni d’avventura giovani. “È una questione di affinità e poi ci sono modi e modi in cui la gente si pone nei confronti degli altri”, ha spiegato lei.

Ha quindi aggiunto che “le accuse che io fossi alla ricerca delle telecamere e dell’attenzione mi hanno un po’ segnata. Ho preferito prendermi un po’ di spazio per riflettere da sola e capire anche i miei sbagli”. Per Teresanna, a condizionare il malessere di Carly è “il suo storico. È inevitabile che il suo percorso abbia condizionato questo atteggiamento di difesa”, ha concluso.

