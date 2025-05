Carly Tommasini prima e dopo: cos’è la riassegnazione del genere

Modella e attivista della comunità transgender, Carly Tommasini è oggi uno dei volti di riferimento per chi sta affrontando un percorso di transizione. La content creator è approdata all’Isola dei Famosi 2025, e subito tra i telespettatori sono sorte domande sul suo conto. Si sa, a volte la curiosità è molto forte, specialmente quando si tratta di storie personali così importanti e fatte di cambiamenti profondi, come quello del genere e del sesso. Nonostante lei lo abbia spiegato diverse volte sul piccolo schermo e sui social, oggi proviamo a rispondere ad alcune delle domande su Carly Tommasini.

Più volte Carly Tommasini ha ammesso di essere ricorsa ad un intervento chirurgico per la riassegnazione del genere. A 21 anni ha deciso di intraprendere un percorso difficile e tortuoso che però l’avrebbe condotta ad essere quella che è oggi, ovvero una persona che finalmente si riconosce nel suo corpo. “Era così forte che l’unica sopravvivenza per me era quella di iniziare un percorso medicalizzato“, aveva spiegato parlando della dissociazione che provava guardandosi allo specchio. Per alcuni, infatti, ricorrere ad un’operazione è salvifico per stare bene sotto il punto di vista fisico e mentale.

Carly Tommasini prima e dopo: l’intervento alle parti intime e i tratti addolciti del viso

Per Carly Tommasini i tempi per ottenere un intervento chirurgico in Italia sarebbero stati troppo lunghi. Di conseguenza, nel 2023 ha deciso di operarsi in Thailandia, dato che si tratta di un luogo specializzato in questo tipo di operazioni, senza la sfilza burocratica che ancora bisogna affrontare nel nostro Paese. Qui, avviene il delicatissimo intervento della vaginoplastica, dove le è stato riassegnato l’organo sessuale femminile. L’attivista ha sempre tenuto a condividere la propria esperienza proprio per aiutare chi come lei ha dovuto affrontare questo iter, parlando di una vera e propria rinascita.

“Quando mi sono risvegliata nella mia stanza d’ospedale c’era mia mamma, che ha dormito tutti quei giorni con me“, aveva detto in un podcast, felice di aver affrontato un percorso di cambiamento profondo. Cambiamento che risulta essere molto palese, dato che Carly Tommasini pubblica spesso le foto “prima e dopo“, dove i caratteri più “duri” spesso tipici di un corpo maschile, sono diventati molto dolci. Non solo, oggi cura i capelli con un taglio più lungo e una tinta rossa, mentre il suo stile si è evoluto acquisendo di mese in mese più femminilità.