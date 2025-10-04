Carly Tommasini ha un fidanzato? L'influencer e attivista ha parlato spesso della sua vita privata ma mai di quella sentimentale

Carly Tommasini, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, ha raccontato davanti alle telecamere la sua storia fatta di sofferenze, scelte difficili e tanto coraggio. Ancor prima di prendere parte al programma condotto da Veronica Gentili, Carly aveva raccontato il suo percorso sui social. Da attivista LGBT+ e influencer, infatti, aveva raccontato in maniera coraggiosa e delicata il suo percorso nella transizione.

Nonostante sia un personaggio pubblico e abbia deciso di aprirsi davanti a migliaia e migliaia di telespettatori, Carly Tommasini non ha parlato spesso della sua vita privata, o meglio, della sua vita sentimentale. Non abbiamo infatti molte informazioni sull’influencer e su quelle che sono le sue questioni di cuore. A chi dunque si chiede “Carly Tommasini ha un fidanzato?”, rispondiamo che la risposta è incerta. L’attivista, pur essendo molto conosciuta e seguita, non ha parlato mai di un uomo nella sua vita, che ha voluto preservare e tenere privata.

Carly Tommasini ha un fidanzato? A L’Isola dei Famosi poche info

Anche durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi, Carly Tommasini si è aperta raccontando qualcosa in più di sé e sulla sua vita privata, ma senza menzionare alcun fidanzato. Le questioni sentimentali sono sempre rimaste fuori dalle confessioni della concorrente, che ha parlato del suo passato ma mai della presenza di un eventuale uomo nella sua vita. Parlando del suo vero grande amore, Carly ha rivelato che per lei c’è e ce ne sarà sempre e solo uno: sua mamma, che l’ha sempre aiutata e sostenuta.