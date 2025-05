Novità all’Isola dei Famosi 2025 per i due gruppi in gara. Lo Spirito dell’Isola ha infatti inviato a Senatori e Giovani un comunicato per dare loro una possibilità del tutto nuova: uno scambio di due elementi tra i gruppi. Ciò vuol dire che uno dei Senatori vivrà per 48 ore col gruppo dei Giovani e viceversa. Se per i senior è Mirko Frezza ad aver chiesto di lasciare il gruppo (dopo una lite con Loredana Cannata), per i Giovani è stata Carly Tommasini a chiedere questa possibilità.

Una volta giunta dall’altra parte della spiaggia, l’influencer si è sfogata con i nuovi compagni d’avventura, ammettendo di non essersi sentita a suo agio con l’altro gruppo. “Mi dispiace che ho provato a connettermi con loro ed è stato difficile. – ha dichiarato, in lacrime, ai Senior – Ho trovato dei muri davanti. Se piango poi possono credere che io lo faccia per qualche motivo, e questo mi fa ancora più male, perché io con queste persone avevo creato una connessione prima dell’Isola. Mi ha deluso vederle così”.

Carly Tommasini all’Isola dei Famosi 2025: “I Senatori mi hanno accolta con unione e coesione”

Poco dopo, da sola di fronte alle telecamere dell’Isola dei Famosi, Carly si è detta felice dell’accoglienza avuta dai Senior, gruppo nel quale si è subito sentita accettata: “Qua mi hanno accolta come la prima volta che mi hanno conosciuta, con simpatia, leggerezza, unione e coesione. – ha spiegato – C’è una bella atmosfera di socialità qui, ci si ascolta tutti, si sta insieme, è molto bello.” L’influencer rimarrà con loro solo per 48 ore, poi sarà costretta a tornare col suo gruppo d’origine. Come affronterà questo momento?