Arrivano le prime lacrime all’Isola dei Famosi 2025 e sono di Carly Tommasini. La concorrente si è sfogata davanti alle telecamere del reality in un momento di profonda delusione, ammettendo di sentirsi già in qualche modo esclusa da parte del gruppo a cui appartiene. Quest’anno, infatti, il cast di concorrenti dell’Isola è diviso in Senior (Over 40) e Giovani (Under 40), e in questo secondo gruppo, a quanto pare, sono già nati i primi dissapori.

In lacrime, Carly ha dichiarato di non sentirsi a suo agio nel gruppo, soprattutto dopo la nomination avuta da Spadino. “Piango perché mi aspettavo di ritrovarmi con un gruppo più coeso. – ha esordito la concorrente nel suo sfogo – Sentirmi tagliata fuori e non inclusa mi sembra una doppia ferita. Soprattutto da Spadino che mi ha nominata.”

Carly Tommasini si sfoga contro Spadino e si dice esclusa dal gruppo all’Isola dei Famosi 2025: la replica

Lo scontro col gruppo è nato dopo la costruzione del rifugio. Alcuni si sono lamentati con Carly perché la sabbia non era messa nel modo giusto e questo ha fatto sentire la concorrente in colpa al punto tale da sfogarsi piangendo. Uno sfogo che non ha però convinto Spadino, chiamato in causa dalla naufraga. Secondo quest’ultimo, lo sfogo di Carly non era altro che un modo per attirare l’attenzione su di sé, nonché sicuramente esagerato per quanto realmente accaduto nelle ore precedenti. “Carly si sente esclusa, ma nessuno la sta escludendo. – ha tenuto a precisare Spadino – Sembra cercare attenzioni, ma qua non c’è bisogno di avere attenzioni. Qui c’è bisogno di collaborare tutti insieme. Punto, tutto qua.” Fatto sta che l’avventura del gruppo dei giovani non parte nel migliore dei modi.

