Incominciano i litigi all’Isola dei Famosi 2025 e stavolta la protagonista del drama è Carly Tommasini che sta iniziando a non riuscire più a far finta di sorridere e andare d’accordo con tutti. Come biasimarla? Anche se il reality è appena incominciato, le dure prove dello stare su un’isola deserta si fanno sentire eccome e c’è chi sta iniziando a cedere. Tra i protagonisti della lite ci sono anche Spadino e Teresanna Pugliese che hanno inveito non poco contro Carly Tommasini.

Cos’è successo? Ormai da qualche giorno Carly Tommasini si sente molto triste per il fatto di non riuscire a stabilire un rapporto profondo con nessuno: si sente molto esclusa e alle Honduras questo non è di certo positivo se si vuole fare un percorso sereno. Durante il reality della sopravvivenza si ha bisogno di compagni di viaggio per affrontare ogni sfida e la 24enne sperava di ritrovarsi in un gruppo unito, ma così non è stato, anzi. Invece di rassicurarla o consolarla, alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 come Spadino e Teresanna Pugliese sono convinti che la ragazza stia solo fingendo per fare clip e cercare attenzioni.

Carly Tommasini, anche Teresanna Pugliese perde la pazienza: “Tutti dobbiamo dirti ‘grazie,

Dopo che Carly Tommasini è scoppiata a piangere per il fatto di sentirsi sola, Spadino è sbottato dicendole queste parole: “Stai sempre a piangere di tutto! Hai rotto i cogl**ni!“,e subito dopo è intervenuta anche Teresanna Pugliese. L’ex protagonista di Uomini e Donne la pensa proprio come il concorrente di Italia Shore ma si contiene ancora meno del naufrago: “Tutti dobbiamo dirti ‘grazie, Carly, per la capanna che non hai fatto da sola!” dice furiosa a Carly Tommasini, urlando molto forte e in modo piuttosto aggressivo. Poi continua: “Prima sei venuta a chiedermi scusa per dirmi che è stato un tuo momento, ma ora stai incalzando! Allora Carly, non è un tuo momento, la falsa sei tu in questo caso!“.