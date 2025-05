Carly Tommasini sarà la prossima concorrente ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2025? Il dubbio sorge di fronte a quanto accaduto negli ultimi giorni su Playa Dos, la nuova spiaggia in cui vivono, finalmente uniti, Giovani e Senatori. Dopo pochi giorni di permanenza, la naufraga è stata però portata via in barca per accertamenti. Da quel momento, Carly non ha più fatto ritorno sulla spiaggia.

Jey Lillo, chi è il mago: concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, Tiktok e Pechino Express/ Dal web alla tv

Prima che andasse via per accertamenti medici, la naufraga ha ammesso di essere fisicamente provata, rivelando dunque a Dino Giarrusso di aver avvertito un malessere. Motivo per il quale i medici sono immediatamente intervenuti per farle tutti i controlli di rito. Non è chiaro, tuttavia, cosa sia accaduto nello specifico alla modella e se, dopo giorni di assenza, potrà tornare nel gruppo nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi 2025 di questa sera.

Isola dei Famosi 2025, puntata 28 maggio/ Diretta ed eliminato: nuovi concorrenti e scontro generazionale

Carly Tommasini abbandona l’Isola dei Famosi 2025 dopo il malessere accusato in spiaggia? Cosa sta succedendo

È chiaro che, qualora Carly non fosse riuscita a riprendersi o avesse bisogno di cure più specifiche, questa sera la conduttrice Veronica Gentili potrebbe annunciare il suo ritiro dal reality. Un abbandono che sarebbe l’ennesimo in questa edizione, che ha registrato un vero e proprio record di concorrenti che hanno deciso di lasciare il gioco e tornare in Italia, creando una vera e propria crisi per il programma che, questa sera, corre ai ripari con l’aggiunta di tre nuovi concorrenti: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati. Non resta che scoprire se Carly Tommasini si aggiungerà alla lunga lista di concorrenti che hanno abbandonato questa edizione dell’Isola dei Famosi, o se si sarà ripresa dal malessere e potrà rientrare in gara a tutti gli effetti.

Chi è Jasmin Salvati all'Isola dei Famosi 2025: infanzia difficile, genitori adottivi/ Espulsa a Italia Shore