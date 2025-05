Era tra le notizie più attese della serata, sia per ragioni di apprensione che per il prosieguo delle dinamiche di gioco. Come sta Carly Tommasini dopo il malore all’Isola dei Famosi 2025? Questa una domanda che ha tempestato di ulteriori interrogativi gli appassionati del reality e, nel corso della quarta puntata – 28 maggio 2025 – è arrivato il racconto della diretta interessata e un chiarimento sulla possibile decisione di abbandonare il percorso di Honduras proprio per tutelare le sue condizioni di salute.

“Come sto? Meglio rispetto a settimana scorsa”, inizia così Carly Tommasini a proposito delle sue condizioni di salute dopo la corsa in ospedale durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi 2025. “Due settimane fa ho avuto un primo problema, pensavo si sarebbe risolto con il perdurare all’interno del programma senza problemi. Quando inizia un percorso preferiscono portarlo sempre a termine, fa parte di me”.

Carly Tommasini: “Il mio corpo è troppo debole, devo interrompere il mio percorso all’Isola dei Famosi 2025…”

Da queste prime parole sembrava scongiurato il ritiro dall’Isola dei Famosi 2025 ma, con il prosieguo del racconto di Carly Tommasini, è arrivata la doccia fredda. “Due giorni dopo però ho avuto un problema piuttosto grave, i medici mi hanno portata in ospedale; abbiamo fatto degli accertamenti specifici e abbiamo convenuto che siccome il mio corpo è troppo debole devo sospendere il mio percorso qui all’Isola”.

Carly Tommasini si ritira dall’Isola dei Famosi 2025, una scelta obbligata e che trova ovviamente piena approvazione e conforto da parte di Veronica Gentili: “Ti diamo un abbraccio enorme e ti auguriamo che la questione medica si possa risolvere in tempi brevi. Intanto la prima cosa è però la salute, che pensi a te e alle belle cose che ti sei guadagnata”. L’ormai ex naufraga ha dunque concluso: “Al di là di quella che è stata la mia situazione fisica e psicologica quello che l’Italia non vede è che senza l’equipe medica e chi lavora per questo programma sarei stata molto male. Vorrei quindi ringraziare tutti…”.

